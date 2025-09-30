Pets viram prioridade no orçamento dos brasileiros, revela Serasa

Os pets deixaram de ser apenas animais de estimação e passaram a ocupar um lugar especial como verdadeiros membros da família. De acordo com estudo inédito da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 65% dos tutores brasileiros estão dispostos a investir o que for preciso com seus pets e 52% dizem já ter priorizado o orçamento do animal em relação a outras necessidades pessoais.

Ter um pet vai muito além da companhia, é um investimento emocional que, para muitos, vale cada centavo. Os dados também revelam que 8 em cada 10 tutores acreditam que os benefícios emocionais de ter um animal de estimação compensam os custos envolvidos, reforçando o valor afetivo dessa relação.

Quando perguntados sobre a renda mensal, 56% dos tutores investem até R$ 300 por mês com seus pets. Já para 48%, o valor para cuidar de seus companheiros equivale a até 5% da renda mensal, enquanto 31% chegam a investir entre 6% e 10% de sua renda. No entanto, 40% dos tutores dividem as despesas com outras pessoas, mostrando que o cuidado com os animais muitas vezes é um compromisso compartilhado.

“O amor pelos pets acaba sendo tão grande que muitos tutores não medem esforços para garantir seu bem-estar. Por isso, o planejamento é o melhor amigo daqueles que desejam dar o melhor para os companheiros”, comenta Thiago Ramos, especialista em educação financeira da Serasa. “Incluir um novo integrante da família com responsabilidade exige também organização financeira. Através desse planejamento é possível cuidar dos animais com tranquilidade e segurança, sem comprometer o orçamento.”

O melhor amigo do humano

Quando perguntados sobre como os pets ajudam no dia a dia, 89% dos tutores afirmam que os pets melhoraram o bem-estar emocional e 92% relatam que a presença dos animais ajudou a aliviar os sintomas de solidão e estresse. Os números mostram que o vínculo vai muito além do afeto, mas tem impacto direto na qualidade de vida.

Ainda de acordo com a pesquisa, 58% dos donos de pet têm mais de um animal de estimação em casa. A relação dos tutores com os pets começa de forma especial e diferente para cada tipo de situação. 39% optaram pela adoção, enquanto 32% resgataram seus companheiros de uma situação de abandono. Já 27% ganharam de presente de um amigo ou familiar.

Independentemente de como começou, o vínculo nasce de escolhas movidas por amor e cuidado.

Guia Pets

Em busca de ajudar os tutores a se planejarem financeiramente, a Serasa criou o Guia Pets, que traz dicas práticas de como se organizar financeiramente para com esse membro da família. O acesso pode ser feito clicando aqui.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 27 de agosto a 8 de setembro de 2025, com 1.618 entrevistas online em todo o Brasil. Margem de erro de 2,4 pontos percentuais.