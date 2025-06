PF assume fiscalização de CACs a partir de julho

A partir de 1º de julho, a Polícia Federal (PF) assumirá oficialmente a responsabilidade pelo registro, controle e fiscalização das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) no Brasil. A mudança, que marca o fim da atribuição do Comando do Exército nessa área, será realizada de forma gradual e é respaldada por decreto de julho de 2023 e acordo de cooperação técnica firmado em setembro do mesmo ano.

O processo de transição está sendo conduzido com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que anunciou o investimento de R$ 20 milhões para a estruturação da PF na nova função. O anúncio foi feito durante reunião comandada pelo secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto, na quarta-feira (14).

Nova estrutura de fiscalização será criada em todo o país

Para garantir a eficiência da nova atribuição, a PF já qualificou 600 servidores e planeja a criação de Delegacias de Controle de Armas em todas as capitais e no Distrito Federal, além de 96 Núcleos de Controle de Armas em unidades da Polícia Federal no interior. Ao todo, serão 123 estruturas especializadas para fiscalização e controle das atividades de CACs.

Essas unidades estarão sob supervisão da Coordenação Geral de Controle de Armas, órgão central que fará a gestão nacional do tema. Durante o encontro, foi anunciado ainda o nome do delegado federal Cairo Duarte como novo coordenador-geral de Controle de Serviços e Produtos da Coordenadoria de Polícia Administrativa da PF.

“O controle da fiscalização nesta nova fase será feito com excelência. A Polícia Federal está totalmente preparada para assumir essa missão com máxima eficiência”, destacou o secretário-executivo Manoel Carlos.

Atribuições da PF na fiscalização dos CACs

Com a nova competência, a Polícia Federal será responsável por:

Registro de CACs, tanto pessoas físicas quanto jurídicas

Autorização para compra e transferência de armas

Concessão de guias de tráfego para transporte de armamento

Fiscalização das atividades de colecionamento, tiro e caça

Controle do comércio varejista de armas para pessoa física

Além disso, a PF está desenvolvendo um painel de Business Intelligence (BI) para reunir e divulgar dados relacionados aos CACs, garantindo maior transparência e acesso às informações por parte da imprensa e da população.

