PF deflagra operação contra grupo que se passava por policiais federais

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (23/7), a Operação Isfet, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em extorsão mediante fraude e usurpação de função pública. Os criminosos se passavam por policiais federais.

Durante a operação, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão na cidade de Goiânia (GO) e um mandado de prisão preventiva em Timóteo (MG), que resultou na captura do líder da organização criminosa. No momento da prisão, ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

As investigações tiveram início em abril deste ano, após denúncias envolvendo a atuação do grupo nas imediações da Superintendência Regional da PF em Goiás. Os criminosos se faziam passar por policiais federais para enganar e extorquir indivíduos com antecedentes criminais e alto poder aquisitivo. Em troca de dinheiro, prometiam falsa proteção e imunidade contra investigações inexistentes no âmbito da Polícia Federal.

O nome da operação, Isfet, faz referência ao conceito mitológico egípcio que simboliza a desordem, o caos e a falsidade, em contraste com a ordem e a verdade – refletindo o modus operandi do grupo criminoso.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e vítimas do esquema fraudulento dos falsos policiais federais.

Quase 1 tonelada

Também nesta quarta-feira (23/7), a Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado de Goiás deflagraram uma operação integrada que resultou na apreensão de 900 kg de substância entorpecente.

A ação foi iniciada após informações compartilhadas sobre uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Equipes de segurança abordaram um veículo de transporte de carga na região norte do estado, que transportava a droga oculta em meio a uma carga de arroz.

O motorista, o veículo e a substância entorpecente foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia para os procedimentos cabíveis. O indivíduo poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

