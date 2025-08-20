search
Justiça

PF faz busca e apreensão contra Silas Malafaia em aeroporto

O pastor foi conduzido para as dependências do aeroporto, onde presta depoimento à PF


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 20:08

Silas Malafaia
Pastor Silas Malafaia foi alvo de mandado de busca e apreensão (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Polícia Federal cumpriu, no início da noite desta quarta-feira (20), mandado de busca pessoal e de apreensão de celulares contra o pastor Silas Malafaia no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. As informações são do portal G1.

A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da PET nº 14129, que apura tentativa de obstrução de Justiça ligada à trama golpista.

Medidas cautelares
Além da apreensão de aparelhos, Malafaia foi alvo de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas:

proibição de deixar o país;
proibição de manter contato com outros investigados.

Abordagem no aeroporto
O pastor foi abordado por agentes federais ao desembarcar de um voo proveniente de Lisboa. Ele foi conduzido para as dependências do aeroporto, onde presta depoimento à PF.

PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

cartões idosos
Justiça

Justiça condena homens que furtavam cartões de idosos em Goiás

20/08/2025
influenciadoras banana
Justiça

Influenciadoras são condenadas por oferecer bananas a crianças negras

19/08/2025
Hytalo Santos
Justiça

STJ mantém prisão do influenciador Hytalo Santos

19/08/2025
hacina em Cavalcante: começou hoje júri popular de sete policiais acusados de matar quatro homens
Destaque

Começa o julgamento dos policiais acusados pela chacina de Cavalcante

19/08/2025
Cármen Lúcia
Justiça

Cármen Lúcia participa de congresso de Direito Constitucional em Goiânia

19/08/2025
Silas Malafaia
Justiça

PF faz busca e apreensão contra Silas Malafaia em aeroporto

20/08/2025
Bolsonaro sanções
Destaque

PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA

20/08/2025
canalização Cascavel
Cidades

Prefeitura de Goiânia firma contrato para canalização do Córrego Cascavel

20/08/2025
chamamento empresas telefonia
Economia

Governo de Goiás abre chamamento público para seleção de Operadoras de Telefonia Móvel

20/08/2025
Pesquisa