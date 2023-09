PF faz operação contra garimpos ilegais em Terras Yanomami

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (20), em Anápolis, Brubeyk do Nascimento, suspeito de montar um esquema de remessas ilegais para negociar no exterior o ouro extraído em garimpos ilegais Terras Yanomami.

A prisão foi feita durante a operação deflagrada para apurar o garimpo e comércio ilegal de ouro do Território Indígena (TI) Yanomami. Segundo as investigações, o minério de outro extraído de garimpos ilegais nas terras indígenas e da Venezuela era comercializado no exterior. A suspeita é que a ação ilegal movimentou quase R$ 6 bilhões.