PF investiga grupo que vendia vinhos sem documentação no país

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (07), a operação Rota do Vinho. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que importava, revendia, transportava e distribuía vinhos de origem estrangeira, sem controle sanitário e documentação legal de importação.

Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Porto Vera Cruz, Santo Cristo, Três de Maio, Santa Rosa e Palhoça (SC). As investigações tiveram início com a apreensão, em maio de 2021, de aproximadamente duas mil garrafas de vinho de origem estrangeira, sem qualquer documentação fiscal que comprovasse a licitude do ingresso no país.

A PF identificou uma organização criminosa que importava vinhos da Argentina pela região de Porto Vera Cruz e posteriormente organizava o transporte, armazenamento e distribuição destes produtos para os estados de Santa Catarina e Goiás. As cargas eram transportadas com notas fiscais falsas, normalmente com a identificação do produto como suco de uva, e eram mantidas em distribuidoras até seguirem para o consumidor final.

Os investigados na operação Rota do Vinho responderão pelo crime de contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 22 anos de reclusão, além do pagamento de multa.