PF prende despachante que fraudava documentos para o CAC

A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (12), uma operação para combater fraudes na obtenção de certificado de Colecionador, Atirador ou Caçador (CAC) em Goiás. Um despachante, que atuava em processos utilizando documentos falsos, foi preso na cidade de Professor Jamil. O nome dele não foi divulgado.

As investigações, iniciadas após o compartilhamento de informações com o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro de Jataí, identificaram 16 processos, até o momento, fraudados pelo investigado. Ainda de acordo com a apuração, foram, até agora, pelo menos 70 documentos falsos apresentados, como declarações de filiação a entidades de tiro, laudos psicológicos, comprovantes de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo, comprovantes de ocupação lícita, comprovantes de residência, declaração de guarda do acervo e certidões de antecedentes criminais.

As buscas e apreensões visam apreender computadores, celulares e documentos relacionados aos fatos investigados, bem como identificar outros indivíduos que possam ter envolvimento com os fatos. Os crimes sob apuração são os de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso. No curso da investigação, foi determinado o cancelamento do registro de CAC de um dos envolvidos. Também foram apreendidas armas de fogo e munições que estavam em posse do homem.