PIB de Goiás cresce 7,7% no acumulado do ano em 2025

Goiás segue se destacando entre os estados com o maior ritmo de crescimento econômico no país. Entre janeiro e abril de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) goiano apresentou crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado é reflexo, principalmente, do bom desempenho da agropecuária, que teve uma expansão de 16,8% e da indústria que obteve crescimento de 2,3%.

Os dados constam no boletim mensal divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), vinculado à Secretaria-Geral de Governo (SGG). O documento também aponta a alta de 7,6% no mês de abril na comparação com o mesmo mês de 2024, com destaque para o crescimento de 15,1% da agropecuária. A indústria também apresentou resultado positivo, com avanço de 2,3%, puxado principalmente pela indústria extrativa, que registrou alta expressiva de 38,7%, influenciada pelo aumento na produção de minérios de cobre, castinas e pedras calcárias.

Na variação acumulada dos últimos 12 meses, o PIB goiano avançou 5,7%, com destaque para a agropecuária (10,1%), indústria (3,0%) e serviços (2,6%). Apesar da queda de 3,0% na comparação de abril contra março, quando considerados os dados com ajuste sazonal, o saldo no ano permanece positivo e robusto, refletindo o dinamismo e a resiliência da economia goiana em 2025.

Na avaliação do secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os números confirmam o bom momento da economia goiana e reforçam o papel estratégico da gestão. “O crescimento de 7,7% do PIB no acumulado no ano mostra que Goiás está avançando com consistência. São resultados que refletem o ambiente favorável para o setor produtivo e reforçam o compromisso da gestão estadual em fortalecer a nossa economia”, destacou.

Mudança em nomes de estações e terminais de ônibus afeta orientação do transporte coletivo