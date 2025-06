PIB de Goiás cresce 7,7% no primeiro trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) goiano cresceu 7,7% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado foi influenciado pela agropecuária, que teve alta de 17,4%, impulsionada principalmente pelas boas estimativas de produção de soja, que atingirá o seu maior volume de produção em 2025.

Os dados constam no boletim sobre a Conjuntura Econômica de Goiás, divulgado pelo Instituto Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), na segunda-feira (16/6). O documento também mostra que a indústria cresceu 1,6% no mesmo período, com destaque para as atividades de construção civil (5,3%) e indústria de transformação (1,4%). Já os serviços apresentaram recuo de 0,6%.

Na análise com ajuste sazonal, na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB goiano também apresentou resultado positivo com crescimento de 3,6%. Entre os setores, a agropecuária e os serviços tiveram resultados positivos com aumento de 47,7% e 1,2%, respectivamente.

“O resultado do PIB de Goiás para o primeiro trimestre do ano consolida o bom momento da nossa economia, impulsionada por fatores sazonais da agropecuária e pela recuperação de segmentos industriais estratégicos”, pontuou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Acesse o boletim na íntegra no site.