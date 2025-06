Pix Automático: saiba tudo sobre a nova modalidade de pagamento

A partir de 16 de junho de 2025, o Banco Central do Brasil lança oficialmente o Pix Automático, nova funcionalidade do sistema de transferências instantâneas que promete revolucionar a forma como consumidores lidam com pagamentos recorrentes no país. A grande inovação está na possibilidade de autorizar uma única vez o débito automático de contas, mensalidades e serviços por assinatura, sem a necessidade de cartões de crédito ou boletos bancários.

A novidade deve facilitar a vida de milhões de brasileiros, principalmente os que não possuem acesso a produtos financeiros tradicionais. Segundo estimativas do próprio Banco Central, cerca de 60 milhões de brasileiros que não utilizam cartão de crédito poderão se beneficiar da nova modalidade, democratizando o acesso a serviços antes restritos a quem tinha convênios bancários ou débito automático.

“O Pix Automático representa um avanço importante para a inclusão financeira. Ele amplia o acesso a serviços de assinatura e pagamentos digitais para quem não tem cartão de crédito, de maneira prática e segura”, explica o professor Ahmed El Khatib, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP).

O que é o Pix Automático?

É uma extensão do Pix tradicional que permite ao usuário autorizar previamente pagamentos periódicos — semanais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais — para empresas e prestadores de serviços. A autorização é feita uma única vez, e os débitos ocorrem automaticamente na conta do pagador, conforme os termos definidos.

Como vai funcionar?

No aplicativo do banco ou instituição financeira, o usuário acessa a opção “Pix Automático”;

Lê e aceita os termos da operação;

Define a periodicidade da cobrança, o valor (fixo ou variável) e o limite máximo por transação;

A partir da data acordada, o sistema realiza os débitos automaticamente, 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em feriados.

“Com o Pix Automático, o usuário ganha autonomia e praticidade. Basta aprovar a cobrança uma vez. Depois disso, ele acompanha tudo pelo extrato bancário”, reforça El Khatib.

Não há limites para o número de autorizações nem para o agendamento de cobranças futuras. O usuário pode ajustar valores máximos por cobrança, o que é ideal para contas que variam mensalmente, como energia elétrica.

Quais tipos de contas poderão ser pagas com Pix Automático?

Contas de consumo (luz, água, telefone);

Mensalidades escolares e de academias;

Assinaturas digitais (streaming, música, jornais);

Clubes de assinatura e serviços recorrentes;

Outros serviços com cobrança periódica.

Segurança e prevenção a fraudes

Para garantir a confiabilidade do sistema, o Banco Central estabeleceu uma série de critérios rigorosos. Apenas empresas com CNPJ ativo há pelo menos seis meses e com nome empresarial correspondente ao da Receita Federal poderão oferecer o serviço. Além disso, instituições financeiras farão uma análise cadastral e comportamental das empresas recebedoras, considerando dados como CNAE, natureza jurídica e histórico de transações.

Outro fator de proteção ao consumidor é o envio de uma notificação antes de cada débito agendado. O usuário poderá cancelar o pagamento até a véspera da data programada.

“A segurança está no centro da proposta. O sistema foi desenhado para evitar fraudes e garantir transparência nas relações de consumo”, conclui o professor da FECAP.