PL barra homenagem a ex-vereador do PT e acirra disputa ideológica na Câmara

A bancada do PL na Câmara Municipal de Goiânia impôs mais uma obstrução à aprovação de homenagem, retirando da pauta a proposta de título de cidadão goianiense ao ex-vereador Valdi Camarcio (PT), nesta quarta-feira (30), em propositura da vereadora Katia Maria (PT). A atitude repete a resistência do grupo à mesma honraria anteriormente destinada ao ministro do STJ Benedito Gonçalves, relator da ação que tornou Jair Bolsonaro (PL) inelegível.

O gesto é mais um episódio no histórico de disputas ideológicas entre parlamentares da direita e da esquerda na Casa. Durante a sessão, o vereador Anselmo Pereira (MDB) exaltou a trajetória de Valdi e fez um apelo: “Que possamos nos despir momentaneamente das questões ideológicas e colocar o ser humano em primeiro lugar”, disse, lembrando que o ex-parlamentar enfrenta uma batalha contra o câncer.

Também favoráveis à homenagem, Denício Trindade (UB) e Tião Peixoto (PSDB) defenderam que o reconhecimento deve superar divergências políticas. “Acho que devemos deixar as diferenças partidárias de lado”, disse Denício. Tião foi além e defendeu que o Legislativo se una neste tipo de proposta. “Foi um grande homem, é da esquerda, mas o quê que tem? Quem não quiser votar que saia e não peça destaque.”

Valdi Camarcio foi vereador por Goiânia entre os anos de 1993 e 2000, pelo PT. Foi deputado estadual em Goiás de 2001 a 2003 e, posteriormente, assumiu cargos na Prefeitura de Goiânia. Também foi candidato a outros cargos eletivos e permanece ativo na vida pública mesmo fora de mandatos.

Justificativa

O vereador Major Vitor Hugo (PL) justificou a divergência por causa da atuação política do vereador quando militante estudantil e mencionou que a biografia de Camarcio detalha que ele integrou um grupo revolucionário durante a ditadura militar.

“Ele esteve vinculado com vários grupos guerrilheiros que se contrapuseram ao regime militar, grupos guerrilheiros que fizeram ações que, se a anistia nossa, de agora, for aprovada, vai ser ainda muito mais restrita do que foi a de 1979, que possibilitou que vários desses políticos hoje se beneficiassem desta anistia e hoje são contra a nossa anistia”, explicou Vitor Hugo.

O vereador comparou o fato de Valdi estar doente com o cumprimento de uma intimação a Jair Bolsonaro na UTI, durante recuperação de um pós-operatório. “O fato de ele estar num momento crítico de saúde é algo a ser levado em consideração, mas infelizmente no Brasil hoje isso não está sendo levado, porque o presidente Bolsonaro já foi intimado ainda acamado depois de uma cirurgia de 12 horas”, argumentou.

Chumbo trocado

Na última semana, vereadores do PT votaram contra título de cidadã goianiense à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Na ocasião, representantes do PL criticaram a postura dos colegas e prometeram dar o troco.

Outra pauta de embate ideológico entre os dois grupos foi em relação a uma moção de apoio aos réus pelos atos ocorridos em 8 de janeiro. A proposta, assinada pelo vereador William Veloso (PL), gerou um bate-boca com trocas de acusações. Com maioria conservadora, a Casa aprovou a homenagem.