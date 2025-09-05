Plano Safra 2025/2026 é lançado em Mato Grosso e Goiás com recorde de recursos para a agricultura familiar

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realizou, nos dias 15 e 22 de agosto, os lançamentos estaduais do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026 em Mato Grosso e Goiás. Os eventos reuniram agricultores familiares, lideranças locais, universidades e representantes de movimentos sociais, reforçando o compromisso do Governo do Brasil com o fortalecimento da produção de alimentos saudáveis, geração de renda e desenvolvimento sustentável no campo.

Mato Grosso

No estado de Mato Grosso, o lançamento ocorreu durante a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária – JURA 2025, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Para esta safra, a meta é a aplicação de R$ 2,1 bilhões em crédito do Pronaf, consolidando o estado como um dos polos de maior volume de recursos da região Centro-Oeste.

Na safra anterior (2024/2025), os agricultores familiares do estado contrataram mais de R$ 1,5 bilhão em crédito, distribuídos em 15 mil operações, com destaque para investimentos em produção de alimentos e aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Além disso, estão previstos mais de R$ 51 milhões para mecanização, beneficiando especialmente pequenos produtores.

Goiás

Já em Goiás, o lançamento aconteceu no dia 22 de agosto, na Universidade Federal de Goiás (UFG). Para a safra 2025/2026, a previsão é de R$ 1,5 bilhão em crédito do Pronaf, reafirmando o dinamismo da agricultura familiar no estado.

Os resultados da safra passada mostram o avanço da produção: o crédito rural cresceu 30% em relação ao ciclo anterior, somando R$ 1,3 bilhão em operações. Setores estratégicos como a fruticultura (+74%) e a horticultura (+97%) registraram crescimento expressivo, evidenciando a diversificação produtiva e o papel central da agricultura familiar no abastecimento alimentar.

Maior Plano Safra da história

O lançamento nos dois estados integra o esforço nacional do Governo do Brasil, que disponibilizou R$ 89 bilhões para a agricultura familiar no Plano Safra 2025/2026 – o maior volume de recursos da história. Desse total, R$ 78,2 bilhões são destinados ao Pronaf, com juros reduzidos a partir de 2% ao ano para sistemas agroecológicos e 3% para produção de alimentos da cesta básica.

As linhas de crédito incluem apoio específico para mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais, além de incentivos à agroecologia, bioeconomia e sociobiodiversidade, reafirmando a prioridade em um modelo de desenvolvimento rural sustentável e inclusivo.

“O Plano Safra 2025/2026 reafirma o compromisso do governo com a agricultura familiar. Estamos levando crédito acessível para quem produz a maior parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Em estados como Mato Grosso e Goiás, vemos claramente que o investimento gera resultado: mais produção, mais renda e mais oportunidades para o nosso povo do campo”, concluiu o secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia Vanderley Ziger, que representou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar nos lançamentos.

