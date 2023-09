Plaza D’Oro Shopping realizará evento de adoção de cães e gatos

O grupo Miau Auau realizará no Plaza D’Oro Shopping, no próximo domingo, 17, das 9h às 13h, no piso 1, um evento para adoção de cães e gatos. Todos os animais disponíveis para adoção já estarão castrados e com vacinas e vermífugos em dia.

Para adotar é necessário ter a partir de 18 anos, portar documento de identificação, comprovante de endereço, ser aprovado na triagem e pagar uma taxa de R$ 40,00. “Mais importante é estar ciente de que adotar é um ato de responsabilidade, que exige dedicação e comprometimento”, explica Camila Amorim, à frente da Miau Auau.

Serão cerca de 50 animais, entre cães e gatos, adultos e filhotes. “Todos foram resgatados de alguma situação de abandono ou maus-tratos. A taxa de adoção é um valor simbólico que ajuda em uma pequena parte desses gastos”, diz Camila.

O evento ainda contará com lojinha com itens para pets, petlovers e plaquinhas de identificação que serão gravadas na hora. O Plaza D’Oro Shopping está localizado na Av. Nápoli, nº 500, no Residencial Eldorado, em Goiânia.