Plenário do TJGO é batizado em homenagem ao desembargador Homero Sabino

O Procurador-Geral do Município, José Carlos Issy, esteve presente na solenidade que nomeou o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) em homenagem ao desembargador Homero Sabino de Freitas. O evento ocorreu na tarde de segunda-feira, 27 de novembro, e faz parte das comemorações do 150º aniversário do Judiciário goiano.

Homero Sabino, que atuou como presidente do TJGO de 1995 a 1996 e foi um dos fundadores da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego) na década de 1960, foi homenageado por sua contribuição ao Judiciário goiano. “O desembargador Homero Sabino de Freitas fez muito pelo Judiciário goiano e merece essa homenagem”, afirmou o presidente do TJ, desembargador Carlos França.

José Carlos Issy, representando o prefeito Rogério, também expressou seu respeito pelo desembargador Homero Sabino, dizendo: “É uma justa e merecida homenagem a quem trabalhou tanto e dedicou a vida pelo Tribunal de Justiça e pela magistratura”.

Aldo Sabino, filho do desembargador Homero e juiz auxiliar da Presidência, agradeceu a homenagem em nome da família, afirmando que seu pai dedicou sua vida à Justiça goiana.