PM do DF que matou militar de GO é transferido para Goiânia

O sargento Jefferson José da Silva, da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, foi transferido para o presídio militar de Goiânia. Ele é suspeito de matar o policial Diego Santos Purcina, durante uma briga generalizada em um bar de Novo Gama, no último sábado (02).

Segundo a Polícia Civil, Jefferson disse que sacou a arma para se defender da briga e que agiu em legítima defesa. O homem foi preso em flagrante logo após o crime.

Diego Santos Purcina, que integrava o Comando de Operações de Divisa (COD), chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A Polícia Militar do Distrito Federal lamentou o ocorrido e se solidarizou com a PMGO e com todos os familiares. Informou ainda que vai apurar os fatos.