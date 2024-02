PM é filmado dando tapa na cara de entregador, em Goiânia

Um policial militar foi filmado dando um tapa na cara de um entregador de comida por aplicativo, em Goiânia. Nas imagens é possível ver quando o policial se aproxima do homem abordado, que está com as mãos para trás, e dá um tapa no rosto dele. O caso aconteceu na manhã de sábado (10), no Parque Santa Cruz. Os militares disseram ainda que o entregador se recusou a acompanhar os policiais até a delegacia e que o mesmo tentou fugir do local.

Em nota, a Polícia Militar informou que um processo administrativo foi aberto para investigar o caso e que o policial que aparece nas imagens foi afastado de atividades operacionais. A nota informa ainda que a corporação não compactua com qualquer desvio cometido pelos militares.