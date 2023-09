PMs são presos em operação que investiga assassinatos

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) prendeu hoje policiais militares durante a “Operação Tesarac”, que investiga assassinatos em Anápolis e Terezópolis de Goiás.

Segundo a PC, foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária, 18 mandados de busca e apreensão em Anápolis, Caldas Novas, Nerópolis, Nova Veneza, Goiânia e Brasília.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, junto com todas as Forças de Segurança, “reitera que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta”. A Corregedoria da PM-GO informou que abriu os os procedimentos legais cabíveis.

Sobre a prisão dos PMs, a SSP detalhou que o Comando de Correições e Disciplina da PM acompanhou o cumprimento de mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão, feitos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis.