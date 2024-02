Polícia apreende celular que seria arremessado em presídio

Servidores penitenciários lotados na Unidade Prisional Regional de Mineiros evitaram, na madrugada deste domingo (11), que detentos tivessem acesso a um celular e um chip de operadora. Os itens foram arremessados por cima do muro do presídio.

Segundo a 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Polícia Penal, a interceptação ocorreu no momento em que os servidores, por meio do videomonitoramento, avistou uma movimentação próxima a área de segurança do presídio.

De imediato, foram realizados os procedimentos operacionais padrão logrando êxito na interceptação. O indivíduo responsável pelo arremesso conseguiu fugir sem ser identificado.

Procedimentos administrativos internos foram abertos para apuração do fato e aplicação das sanções disciplinares aos detentos destinatários dos materiais, conforme determina a Lei de Execução Penal.