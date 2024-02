A Polícia Militar apreendeu três fuzis e 500 munições que estavam enterrados no quintal de uma casa, em Goianira. De acordo com a PM, a apreensão aconteceu após uma denúncia anônima dando conta que a residência era ponto de tráfico. Ao chegar ao local, o homem encontrado na casa disse não ter drogas, mas mostrou o local onde as armas de grosso calibre estava.

Outro homem também foi preso suspeito de ter mandado enterrar o armamento.