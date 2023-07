Polícia Civil alerta população para o “golpe do serviço de vigilante”

A Polícia Civil de Bom Jesus de Goiás está alertando a população sobre um novo golpe que está sendo aplicado na cidade, o “golpe do serviço de vigilante”.

Segundo a polícia, criminosos estão se passando por policiais e proprietários de empresas de vigilância, contratando serviço de publicidade local (carro de som) para veicular informações de vagas de emprego fictícias para vigilantes escolares. Os interessados, então, entram em contato com a suposta empresa e são induzidos a fazer pagamentos, via pix, para a confecção de documentos necessários para ingressarem no cargo.

Até o momento, quatro vítimas já procuraram a delegacia da cidade, denunciando o golpe.

A Polícia Civil alerta a população a não efetuar pagamentos, depósitos ou pix relacionados a essa modalidade de abordagem e pede para que eventuais vítimas procurem imediatamente a delegacia mais próxima.