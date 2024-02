Polícia Civil de Goiás desarticula grupos de criminosos em operações simultâneas

Na última quarta-feira, 28, a Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Luziânia, realizou uma operação policial que culminou na apreensão de um adolescente de 17 anos. O jovem foi localizado com a arma do crime e as vestimentas utilizadas em um ato infracional analógico ao latrocínio. O incidente aconteceu em 15 de janeiro deste ano, quando um adolescente tirou a vida de uma empregada doméstica durante um assalto no Parque Estrela D’Alva IX, em Luziânia. Após o homicídio, ele utilizou os cartões da vítima para saques em caixa eletrônica e compras de bebidas alcoólicas e maconha.

O adolescente, que completaria 18 anos no próximo mês, foi internado provisoriamente por 45 dias e está sendo processado judicialmente. A medida socioeducativa de internacionalização pode atingir até 3 anos, período que se estenderá até ele completar 21 anos de idade. O infrator já possui registros policiais por roubos. A vítima, uma mulher de 53 anos, deixou marido e filhos.

Enquanto isso, em uma ação conjunta, a Polícia Civil de Goiás, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás (FICCO/GO) – coordenada pela Polícia Federal – e a Polícia Militar de Goiás deflagraram a Operação Cacique. Na quarta-feira (28), foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia e uma chácara em Bonfinópolis/GO.

Segundo as investigações, o investigado preso fazia parte de uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas nos estados de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. A organização teria distribuído, pelo menos, 900 quilos de cloridrato de cocaína nos últimos anos. A prisão ocorreu no contexto da Operação Xadrez 121, que visa o cumprimento de mandatos relacionados a crimes como homicídio, latrocínio, feminicídio, tráfico de drogas, estupro, ordem seguida de morte, roubo, furto e prisões em flagrante, em todo o estado de Goiás. As diligências continuam com o objetivo de identificar outros membros do grupo criminoso.