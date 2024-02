Polícia Civil executa bloqueio de R$ 4 milhões de traficante em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou hoje a Operação Recomeço Ltda, com o objetivo de dar cumprimento à ordem judicial de bloqueio bancário de R$ 4 milhões provenientes do tráfico de drogas.

O investigado criava contas bancárias com uso de documento falso e lavava dinheiro oriundo do tráfico de drogas, tendo constituído até mesmo uma empresa no ramo da construção civil para tanto.

Hoje foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sequestro do veículo e dos imóveis, bem como o bloqueio judicial das contas bancárias, além de prisão.