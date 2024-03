Polícia Civil investiga morte de jovem após retirar sisos

A Polícia Civil está investigando a morte de uma jovem de 21 anos, em Jataí, após extrair os sisos. Segundo o marido da vítima, a denúncia é de negligência no atendimento que ela teria recebido no Hospital Estadual da cidade.

De acordo com as informações, ela passou pelo procedimento no dia 29 de fevereiro, em uma clínica odontológica da cidade. A retirada dos pontos ficou marcada para o dia 7 de março, no entanto, ela começou a passar mal antes disto. No dia 5 de fevereiro ela foi acompanhada pelo marido até o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho e lá teria sido diagnosticada com chikungunya. No entanto, segundo o esposo da mulher, ela foi medicada apenas com dipirona e orientada a retornar para casa.

Já na residência, ela teve uma piora e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Jataí, no dia 6. O marido relata que, na ocasião, ela recebeu apenas uma visita de um médico. No dia seguinte, que seria a data na qual ela tiraria os pontos, foi transferida novamente para o Hospital Serafim de Carvalho, no qual o médico só a teria acompanhado na manhã de sexta-feira (08), e depois somente outra vez, na manhã de sábado (09).

O marido relatou que, naquele ponto, ela já estava muito inchada e com dores ao mínimo toque. Na parte da tarde, foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na qual ela resistiu até a madrugada seguinte.

Por volta das 03 horas do último domingo (10), ela acabou não resistindo em decorrência a uma infecção na boca, que teria causado choque céptico.

O caso foi registrado como homicídio culposo.