Polícia Civil prende autores de furto em loja do Flamboyant

A Polícia Civil prendeu um casal suspeito de furtar uma joalheira dentro do Shopping Flamboyant, no último domingo, 3. A prisão da dupla aconteceu a região do Entorno do Distrito Federal, próximo a Santo Antônio do Descoberto e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

A polícia chegou aos suspeitos a partir do veículo que eles teriam usado para fugir, que estava registrado em Santo Antônio do Descoberto, onde foi encontrado com o motorista do carro alguns objetos roubados e equipamentos usados no roubo. Ele e sua mulher forma presos, suspeitos de serem os mentores do roubo. O veículo utilizado no crime e as joias furtadas foram apreendidos.

O delegado responsável pelo caso, Altair Gonçalves, informou que o suspeito do roubo dormiu no shopping e, durante a noite, fez um buraco no teto da joalheria para efetuar o roubo.

*Essa notícia está em atualização*