Polícia Civil prende suspeitos de render moradores e roubar residência

A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriu na quinta-feira, 18, três mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar contra suspeitos da prática do crime de roubo a residência, ocorrido em junho de 2023, no Residencial Português, em Goiânia.

De acordo com a investigação, os suspeitos renderam o morador da residência no momento em que ele chegava em casa, bem como mantiveram ele e os demais familiares sob restrição de liberdade, sob ameaça exercida com emprego e arma de fogo, enquanto subtraíam os objetos que guarneciam a residência.

O morador conseguiu se desvencilhar de um dos suspeitos e correu, momento em que pediu socorro aos vizinhos. Neste momento, os suspeitos fugiram num veículo que os aguardava do lado de fora da residência, conforme mostram imagens de câmeras de segurança. Após a prisão, os suspeitos foram conduzidos à Deic para interrogatório e posteriormente encaminhados ao cárcere, onde se encontram à disposição do Poder Judiciário.