Polícia Civil revela prisões e autoria no caso do empresário Bruno Bailão Lobo

Nesta quinta-feira, 07, a Polícia Civil de Goiânia apresentou os desfechos da operação “Ultimo Ratio” referente ao caso do empresário Bruno Bailão Lobo, 40 anos, brutalmente assassinado em frente à sua residência no Residencial Junqueira. A Divisão de Homicídios (DIH) elucidou minuciosamente as prisões e a autoria do crime, que se desenrolou em meio a uma dívida significativa de mais de R$ 250 mil. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança revelaram o momento em que Bruno foi surpreendido por um atirador, sendo alvo de 11 disparos que resultaram em sua morte instantânea em 15 de fevereiro deste ano.

Identificando e detendo o atirador, cuja identidade permanece sob sigilo, e o suposto mandante, Edgar Primo, fornecedor do empresário, a Polícia Civil revelou que o homicídio foi encomendado devido a uma dívida que ultrapassava os R$ 300 mil. A família da vítima relatou que Bruno antecipadamente comprava queijo de Edgar, um fornecedor que deixou de cumprir com suas obrigações. Conforme as investigações, Edgar teria negociado com Henrique para executar Bruno, pagando a quantia de R$ 15 mil. Após realizar os disparos, Henrique evadiu-se em uma moto GC Titan, sem placa.

A operação “Ultimo Ratio” resultou na execução de dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, envolvendo 25 policiais civis dos grupos da DIH, DPs de Inhumas e Itauçu. Um esforço conjunto que se estendeu por 20 dias.

As investigações apontam que, um dia antes do crime, o autor tentou se aproximar da vítima, alegando realizar uma entrega, sem sucesso. Entretanto, no fatídico dia seguinte, Bruno tornou-se alvo de uma emboscada, culminando em sua trágica morte.