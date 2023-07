Polícia Civil vai investigar acidente durante show em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás vai investigar um acidente que aconteceu durante um festival de música realizado no último domingo (09), no Estádio Serra Dourada, na capital.

Na ocasião, uma rampa desabou e deixou pelo menos 40 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria dos feridos teve escoriações. Mas, outros acabaram com fraturas expostas e tiveram de passar por cirurgia.

A organização do evento informou que a estrutura continha alvará e que os organizadores estão investigando as razões do acidente da rampa.