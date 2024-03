Polícia da Índia confirma prisão de 8 suspeitos de estupro

A Polícia da Índia confirmou a prisão de todos os suspeitos de participar de um estupro coletivo contra a goiana Fernanda Santos. Ao total, oito pessoas foram presas. O crime ocorreu no distrito de Dumka, no estado de Jharkhandna, no nordeste do país, última sexta-feira (01). Santos, que viajava com o marido em moto pelo país, foi atacada por um grupo de criminosos enquanto o casal acampava durante a noite.

Kherwar disse ainda que os presos serão agora levados a julgamento. Os homens foram presos em Dumka e levados para a delegacia de Hansdiha, próxima ao acampamento onde o crime aconteceu. A identidade e a nacionalidade dos presos ainda não foram divulgadas.