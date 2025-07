Polícia de Goiás prende mentor de sequestro-relâmpago que fugiu para os EUA

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), em cooperação com a Superintendência da Polícia Federal em Goiás, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (03), operação policial que resultou na prisão preventiva de Josemar Alencar Linhares de Oliveira, apontado como mentor intelectual de um sequestro-relâmpago ocorrido em Goiânia, cuja vítima é um empresário oriundo do Estado de São Paulo.

As investigações revelaram que Josemar atraiu a vítima de São Paulo (SP) para Goiânia, sob o falso pretexto de participação em uma reunião de negócios. Apresentando-se como empresário influente e assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás, o investigado convenceu a vítima a hospedar-se em um hotel no Setor Marista, na capital goiana. No dia 27 de junho, a vítima foi conduzida por um dos comparsas de Josemar, em um veículo Fiat Punto, até o local onde ocorreria a suposta reunião. Durante o trajeto, dois criminosos armados — um escondido no compartimento de bagagens e outro que ingressou no veículo em movimento — renderam a vítima, submetendo-a a cárcere privado, agressões físicas e ameaças.

Prisões e fuga

Os autores pretendiam inicialmente obter a transferência de vultuosas quantias, entretanto, diante de dificuldades operacionais e técnicas, conseguiram realizar transferências bancárias via PIX no valor de R$ 6.813,28. Após o pagamento, a vítima foi abandonada em uma estrada vicinal às margens da rodovia GO-147, sendo posteriormente socorrida por um caminhoneiro. A investigação do GAS/Deic identificou Josemar como o responsável por arquitetar e comandar toda a ação criminosa.

Na sequência das diligências, os comparsas do investigado foram localizados na zona rural do município de Davinópolis (GO). Ao reagirem à abordagem das equipes da Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar (CPE/PMGO), entraram em confronto armado e, mesmo socorridos, vieram a óbito em atendimento hospitalar. A PCGO apurou então que Josemar deixou o território nacional no dia 1º de julho, embarcando no Aeroporto Internacional de Brasília (DF) com destino à cidade de Miami, na Flórida (EUA). A fuga, no entanto, foi frustrada por meio de articulação interestadual e internacional, com o apoio da Superintendência da Polícia Federal em Goiás.

Após os trâmites de cooperação policial internacional, o investigado foi reconduzido ao Aeroporto Internacional de Brasília, onde os policiais civis de Goiás realizaram o cumprimento formal do mandado de prisão preventiva. Josemar foi colocado à disposição do Poder Judiciário e imediatamente exonerado pela Assembleia Legislativa de Goiás. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e capturar o terceiro executor do crime, cuja participação já foi parcialmente elucidada a partir de elementos informativos colhidos na fase inicial da apuração.

A divulgação da identidade do preso foi realizada nos termos da Lei nº 13.869/2019, da Portaria nº 547/2021 – PCGO, e com base em despacho fundamentado da autoridade policial responsável pela investigação, diante da possibilidade concreta de identificação de novas vítimas.

Leia também: Alego aprova prorrogação de calamidade financeira em Goiânia