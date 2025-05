Mandados Cumpridos : 129 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva foram executados simultaneamente em todas as unidades da federação.

Efetivo Mobilizado: A operação contou com a participação de 462 policiais federais e 175 policiais civis, demonstrando a integração entre as forças de segurança no combate a esses crimes.