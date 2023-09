Polícia investiga caso em que adolescente de 12 anos foi baleada, em Rio Verde

A Polícia Civil está investigando o caso em que uma adolescente de 12 anos foi atingida com um tiro no peito, na zona rural de Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar, a menina estaria limpando a arma do pai quando houve o disparo. Ela foi encaminhada ao Hugol, onde está internada em estado regular.

Aos policiais, a menina contou que estava sozinha enquanto arrumava a casa. Quando ela foi limpar a arma de fogo, houve o disparo. Então ela colocou a a arma encostada na parede e colocou uma faixa na ferida para parar o sangramento. Em seguida, a menina ligou para a mãe.

Ainda não há informações se o pai da jovem foi ouvido pela Polícia Civil e se a arma é registrada no nome dele.