Polícia Penal apreende celulares e drogas arremessados em presídio

Policiais penais da Casa de Prisão Provisória de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, apreenderam, nesta manhã (31), vários itens que foram arremessados no presídio durante o banho de sol dos detentos.

De acordo com a Diretoria Geral de Polícia Penal (DGPP), os policiais flagraram a ação por meio de videomonitoramento. Um dos pacotes caiu no pátio e outro em cima da laje.

Foram apreendidos dois celulares, um carregador, um chip, oito gramas de substância análoga a maconha, dois isqueiros e materiais utilizados para a fabricação de cigarro.

Os autores do arremesso ainda não foram encontrados. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Formosa.