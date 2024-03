Polícia penal evita entrada drogas e celulares para detentos

Servidores lotados nas unidades prisionais regionais de Valparaíso de Goiás e Minaçu evitaram que detentos tivessem acesso a um aparelho celular e a porções de entorpecentes.

Em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, a interceptação ocorreu no momento em que os servidores realizavam a revista nos itens deixados durante a entrega da Cobal – dia em que familiares vão a unidade para repassar alimentos e produtos de higiene aos custodiados. O celular estava escondido em uma escova de lavar roupas. A apreensão ocorreu na manhã desta terça-feira (05).

Em Minaçu, no Norte do Estado, na tarde de segunda-feira (4), o nervosismo de um custodiado monitorado por tornozeleira eletrônica chamou a atenção dos servidores penitenciários. O suspeito foi à UPR alegando informar o novo endereço de sua residência. Na oportunidade, o mesmo aproveitou para tentar esconder porções do entorpecente no banheiro do presídio, para que detentos tivessem acesso.

O monitorado foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Em ambos os casos foram abertos procedimentos internos para apuração do fato e aplicação das sanções disciplinares aos presos destinatários dos materiais, conforme determina a Lei de Execução Penal.