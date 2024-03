Polícia prende 4 evolvidos em furto ao escritório da Deputada Silvye Alves

A Força Tática do 38° Batalhão realizou a prisão de quatro pessoas envolvidas no furto ocorrido no escritório político da Deputada Federal Silvye Alves, nesta terça-feira, 12. O autor do crime adentrou o local pelo telhado da residência, danificando o forro de gesso para ter acesso ao interior do imóvel. Ele furtou um fone de ouvido que estava sobre a mesa do escritório, posteriormente trocando-o por drogas no Cepal do Setor Sul.

Por meio de compartilhamento de informações com a inteligência da Polícia Militar de Goiás (PMGO), os policiais conseguiram efetuar a prisão do autor do furto e dos receptadores envolvidos no caso. A ação resultou na detenção dos envolvidos, contribuindo para a segurança e justiça na região.