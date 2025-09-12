search
Geral

Polícia prende foragido integrante de torcida organizada em Goiás

A0 segunda fase da Operação Invasores cumpriu mandado de prisão temporária contra um dos investigados que havia conseguido fugir


Na primeira fase da operação, realizada no dia 9 deste mês, foram cumpridos 16 mandados judiciais,
Na primeira fase da operação, realizada no dia 9 deste mês, foram cumpridos 16 mandados judiciais, - Foto: PCGO

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, via Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Deic/Geprot), deflagrou, nesta sexta-feira (12), a segunda fase da Operação Invasores, e cumpriu mandado de prisão temporária contra um dos investigados integrante de torcida organizada que havia conseguido se evadir da ação inicial. O foragido, integrante de um grupo criminoso vinculado à torcida organizada “Esquadrão Vilanovense”, mais especificamente o “45º Comando”, foi localizado e preso, após trabalho contínuo de investigação e inteligência policial.

Na primeira fase da operação, realizada no dia 9 deste mês, foram cumpridos 16 mandados judiciais, sendo oito de prisão e oito de busca e apreensão, que resultaram na prisão de seis integrantes do grupo criminoso, além da apreensão de drogas, veículos, aparelhos celulares e materiais ligados à torcida organizada. As investigações apontam que o grupo é responsável por crimes graves como roubo majorado, associação criminosa, disparo de arma de fogo, lesão corporal, dano qualificado e tráfico de drogas, além de ataques violentos a torcedores rivais, inclusive com invasões a residências e disparos de arma de fogo que colocaram em risco a vida de vítimas e de uma criança de apenas um ano de idade.

Com a prisão realizada nesta segunda fase, a PCGO reforça que seguirá atuando de forma ininterrupta no combate a organizações criminosas ligadas a torcidas organizadas, garantindo segurança à sociedade e proteção aos torcedores goianos.

 

Pesquisa