Polícia prende foragido integrante de torcida organizada em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, via Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Deic/Geprot), deflagrou, nesta sexta-feira (12), a segunda fase da Operação Invasores, e cumpriu mandado de prisão temporária contra um dos investigados integrante de torcida organizada que havia conseguido se evadir da ação inicial. O foragido, integrante de um grupo criminoso vinculado à torcida organizada “Esquadrão Vilanovense”, mais especificamente o “45º Comando”, foi localizado e preso, após trabalho contínuo de investigação e inteligência policial.

Na primeira fase da operação, realizada no dia 9 deste mês, foram cumpridos 16 mandados judiciais, sendo oito de prisão e oito de busca e apreensão, que resultaram na prisão de seis integrantes do grupo criminoso, além da apreensão de drogas, veículos, aparelhos celulares e materiais ligados à torcida organizada. As investigações apontam que o grupo é responsável por crimes graves como roubo majorado, associação criminosa, disparo de arma de fogo, lesão corporal, dano qualificado e tráfico de drogas, além de ataques violentos a torcedores rivais, inclusive com invasões a residências e disparos de arma de fogo que colocaram em risco a vida de vítimas e de uma criança de apenas um ano de idade.

Com a prisão realizada nesta segunda fase, a PCGO reforça que seguirá atuando de forma ininterrupta no combate a organizações criminosas ligadas a torcidas organizadas, garantindo segurança à sociedade e proteção aos torcedores goianos.