Segurança

Polícia prende investigados por falsa venda de placas solares

Operação em Goiás e Minas Gerais cumpre mandados de prisão, busca e apreensão, além do sequestro de bens avaliados em quase R$ 60 mil


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 02/09/2025 - 16:26

Foto: PC

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou nesta terça-feira (02/09), em Goiânia e Uberlândia, operação para cumprir seis mandados de prisão temporária, seis mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens, direitos e valores no total de quase R$ 60 mil. A ação ocorreu após denúncia de falsa venda de placas solares.

Esquema criminoso

A investigação teve início quando uma vítima relatou ter transferido altos valores pela compra de 100 placas solares que não foram entregues. O caso foi caracterizado como estelionato eletrônico, praticado por meio de venda simulada. No mesmo dia, a Dercc prendeu em flagrante a pessoa que havia recebido os valores transferidos.

Núcleos identificados

Com o aprofundamento das apurações, foram encontrados indícios de uma associação criminosa voltada à prática de estelionato, estruturada em três núcleos: o de engenharia social, responsável por enganar vítimas; o operacional, que recrutava pessoas para ceder contas bancárias; e o financeiro, formado por quem recebia os valores dos golpes. Cinco pessoas foram presas temporariamente, integrantes desses grupos organizados.

Pesquisa