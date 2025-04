Polícia prende mãe por maus-tratos contra os filhos após acionamento do conselho tutelar

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Bela Vista de Goiás – 2ª DRP, teve conhecimento, através do Conselho Tutelar da cidade, de que, na manhã de ontem (15), por volta das 10h, foi recebida uma denúncia informando que a mãe de uma criança havia agredido com bastante violência sua filha menor de idade. Com isso, a conselheira se deslocou ao local indicado na denúncia, ocasião em que constatou que a criança de 3 anos de idade se encontrava com lesões graves no rosto e orelha, além de sinal de marca de chinela em suas costas.

Ao ser questionada sobre as lesões pela conselheira, a criança teria dito que sua mãe teria bebido e por a menor ter perdido uma escova, teria batido na vítima. O conselho encontrou ainda o irmão da criança vítima, de apenas 1 ano, também lesionado no rosto, tendo a menina relatado que ele teria sido atingido pela chinela quando a mãe foi bater nela, pois ele estaria em sua frente.

Diante da situação apresentada, a conselheira tutelar encaminhou a criança ao Hospital Municipal onde os médicos constataram a gravidade dos ferimentos e a encaminharam para o HUGOL, em Goiânia, para tratamento. De imediato, após instada pela conselheira tutelar, a equipe da Delegacia de Bela Vista se deslocou até o endereço da autora e efetuou sua prisão. Uma vizinha relatou que a menina vítima já vinha sofrendo constantes agressões por parte da mãe, inclusive há alguns dias, a vizinha contou que a mulher teria quebrado o cabo de um rodo ao agredir a criança. Ao fim, a mãe ficou presa em flagrante pelo crime de maus-tratos.

