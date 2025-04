Polícia Civil prende suspeito de homicídio em menos de uma hora após o crime no Centro de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (23/4), Helder Junio de Souza, de 30 anos, suspeito de matar um homem e tentar assassinar outro no Setor Central de Goiânia. A prisão ocorreu menos de uma hora após o crime, registrado por volta das 3h20 da madrugada.

Segundo informações da equipe de plantão da DIH, a ação rápida se deu após o acionamento da polícia e a realização imediata de diligências no local do crime. O suspeito foi identificado, localizado e preso em flagrante ainda nas primeiras horas da manhã. Ao ser interrogado, Helder confessou os crimes.

A motivação, segundo as investigações preliminares, estaria relacionada a um desentendimento entre ele e as vítimas durante o uso e a compra de entorpecentes em um ponto conhecido por consumo de drogas, frequentado por pessoas em situação de rua. Um vídeo gravado momentos antes do assassinato mostra o suspeito perseguindo uma das vítimas e gritando: “Você lembra que xingou minha mãe?”, enquanto ambos corriam visivelmente embriagados.

A vítima esfaqueada chegou a correr por ajuda, mas não resistiu aos ferimentos. O outro homem atacado por Helder conseguiu sobreviver.

A Polícia Civil informou que novas diligências serão realizadas para apurar a possível participação de terceiros no crime, já que há indícios de que o homicida não agiu sozinho.

A divulgação da identidade e da imagem do preso foi autorizada com base na Lei n° 13.869/2019 e na Portaria n° 547/2021, considerando o interesse público e a possibilidade de surgimento de novas testemunhas ou de vítimas de outros crimes cometidos pelo suspeito.

