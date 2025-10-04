search
Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Ação da PM interditou local e apreendeu mercadorias


Agência Brasil Por Agência Brasil em 04/10/2025 - 16:11

Foto: © Sandro Araújo/Agência Saúde DF

Policiais militares no Distrito Federal (DF) realizaram uma batida em um laboratório clandestino usado para falsificação de bebidas, na região do Sobradinho dos Melos, na noite dessa sexta-feira (3). A equipe apreendeu diversas caixas de garrafas vazias, caixas com rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos para a falsificação de bebidas.

Segundo a PMDF, o local tinha capacidade para realizar várias etapas do processo de falsificação, como produção, envase, rotulagem e embalagem.

A ocorrência teve início durante a Operação 5º Mandamento, em que agentes da Vigilância Sanitária fiscalizavam os bares do Paranoá e Itapoã, duas regiões administrativas na região nordeste do DF. Segundo a PMDF, em uma dessas distribuidoras fiscalizadas, a nota fiscal da mercadoria indicava o endereço da chácara onde o laboratório improvisado estava instalado.

Um caseiro que estava no laboratório foi conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia (DP). Ele revelou que o proprietário do imóvel está no Ceará. A ocorrência fechou como crime contra as relações de consumo.

Até o momento, em 12 estados do país, são 116 casos suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcóolicas adulteradas, com 11 detecções laboratoriais confirmadas, totalizando 127 casos. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

As intoxicações, que têm tido crescimento atípico nas últimas semanas, vêm mobilizando autoridades de saúde e forças de segurança.

Emergência médica
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui); LINK: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/animais-peconhentos/ciatox

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

 

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

