Policial baleado em confronto está em estado grave na UTI

Um policial militar do Comando de Operações de Divisas (COD) que foi baleado em um confronto na manhã desta sexta-feira (22) em Corumbaíba, está internado em estado grave no Hugo, em Goiânia.

Três suspeitos de homicídios morreram na troca de tiros. Um outro policial militar também foi baleado e está consciente e estável. De acordo com o COD, os três suspeitos mortos são integrantes de uma facção criminosa de Catalão, no sudeste do Estado. Eles estariam fugindo de Minas Gerais para Goiás após cometer uma série de homicídios. Ao cruzar a Ponte Quinca Mariano, divisa entre Corumbaíba e Araguari, em Minas Gerais, eles se depararam com a polícia.