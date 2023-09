Policial Militar morre após viatura capotar, em Aparecida de Goiânia

Morreu nesta tarde o policial militar que ficou ferido após o capotamento de uma viatura da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), em Aparecida de Goiânia.

Conhecido como Sargento Gerson, o militar era lotado no CPE da cidade. O acidente com a viatura, que estava em deslocamento para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, aconteceu em frente a um condomínio residencial, no Setor Chácara São Pedro.

Outros três policiais tiveram ferimentos leves.