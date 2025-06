Portal Nacional da Educação divulga novos possíveis temas para a redação do Enem 2025

Na noite de quarta-feira, 25 de junho, o Portal Nacional da Educação divulgou a segunda lista de possíveis temas da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, previsto para 9 de novembro. A lista inclui assuntos atuais e recorrentes nos debates sociais, organizados por áreas temáticas:

Meio Ambiente

Alerta de desastres naturais

Excesso de poluição visual

Regulamentação do lixo urbano

Urbanização e ‘zona verde’

Sustentabilidade ambiental

COP 30 no Brasil e os seus efeitos

Degradação ambiental e ausência de políticas públicas

Tecnologia

Regulamentação de novas tecnologias

Hiperconectividade entre adolescentes e jovens

Cidadania digital e seus efeitos no humor

Inteligência artificial

Religião

Valorização das crenças no Brasil

Liberdade de expressão em ambientes de circulação

Acessibilidade e Cidadania

Violência doméstica

Estigma associado à identidade de gênero

Violência em instituições de ensino

Pessoas autistas

Democratização dos direitos trabalhistas

Estigmas sobre o envelhecimento

Consolidação da democracia

Saúde

Segurança alimentar na infância

Pobreza menstrual e dignidade humana

Coleta de sangue e órgãos

Saúde pública da população ribeirinha

Saneamento básico

Campanhas de imunização

Crescimento de doenças sexuais

Sedentarismo entre os jovens

Uso de cigarro eletrônico

Primeira lista e histórico

Em abril, uma primeira lista com sugestões de temas já havia sido divulgada. Nos últimos anos, temas semelhantes aos sugeridos têm aparecido nas redações do Enem. Em 2023, por exemplo, o tema foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, aplicado no dia 5 de novembro.

Calendário do Enem 2025

O cronograma oficial do Enem 2025 já foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):

Justificativa de ausência do Enem 2024 e isenção da taxa de inscrição: 14 a 25 de abril

Resultado da solicitação de isenção: 12 de maio

Período de recurso: 12 a 16 de maio

Resultado do recurso: 22 de maio

Inscrições: 26 de abril a 6 de maio

Pagamento da taxa: até 12 de junho

Cartão de confirmação e local de prova: a partir de 20 de outubro

Provas: 9 e 16 de novembro

Gabarito: 20 de novembro

Resultado: 16 de janeiro de 2026

Notas dos treineiros e espelho da redação: 16 de abril de 2026

A redação é uma das partes mais relevantes do Enem e pode influenciar significativamente a nota final dos candidatos. A escolha e o preparo diante dos temas propostos são considerados estratégias fundamentais para o bom desempenho.