Postos de combustíveis elevam riscos de benzeno para trabalhadores e comunidades

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu um alerta sobre os riscos do benzeno à saúde de trabalhadores e ao meio ambiente, após inspeções realizadas em 53 Postos Revendedores de Combustíveis (PRC) na capital. O estudo revelou inconformidades, incluindo falta de bicos de proteção nas bombas (49% dos casos) e descarte inadequado de resíduos, colocando em risco mais de 500 imóveis na vizinhança.

O projeto de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, desenvolvido em parceria com órgãos locais, identificou também falta de treinamento em saúde ocupacional para 10% dos trabalhadores e 5% desconhecendo os riscos do benzeno. O estudo, iniciado em 2019 e retomado em 2023, destaca a necessidade de melhorias para garantir a saúde da população. A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim, anunciou a ampliação do projeto para um programa estadual, visando promover saúde e prevenir doenças.