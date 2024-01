Prazo para adesão ao Simples Nacional termina hoje (31)

Os micro e pequenos empresários do País têm, até esta quarta-feira (31), para optar pelo Simples Nacional. Para aderir, é necessário que o empreendimento esteja em dia com os pagamentos do programa e tenha cumprido as normas trabalhistas e previdenciárias.

Para o presidente da Acieg, Rubens Fileti, o empresário deve verificar as melhores condições para o empreendimento. “Nem sempre optar pelo simples é a melhor das opções, isso porque depende do aspectos de faturamento. Se o empresário não tiver um mês muito vantajoso, por exemplo, o tributo do simples permanecerá o mesmo”, explica.

Quem pode aderir ao Simples?

Os seguintes empreendimentos podem fazer parte do regime tributário:

Microempreendedor individual (MEI)

Faturamento de até R$ 81 mil por ano;

Pode ter até um funcionário;

Não pode ter sócio ou ser sócio de outras empresas. Microempresa (ME)

Faturamento de até R$ 360 mil por ano;

Pode ter até 10 funcionários;

Pode ter sócios. Empresa de Pequeno Porte (EPP)