Prazo para cadastro do Passe Livre Estudantil encerra amanhã

Encerra no próximo domingo, 31, o prazo para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE) para estudantes de Anápolis e Região Metropolitana de Goiânia. Os interessados em garantir a utilização do benefício devem atualizar as informações pelo site juventude.go.gov.br

O PLE é um benefício de mobilidade do Goiás Social que contribui com a diminuição da evasão escolar. O programa oferece até 48 viagens mensais gratuitas, possibilitando a ida e a volta do estudante, de sua casa até a instituição de ensino.

Na Região Metropolitana de Goiânia

É necessário preencher o formulário do site e anexar cópias dos documentos solicitados: RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula em ensino regular e foto 3×4. Depois, a solicitação passará por análise e, após aprovada, o cartão do novo beneficiário estará disponível para entrega no Vapt Vupt escolhido pelo usuário, em até 10 dias. A retirada do cartão deverá ser agendada pelo site: www.vaptvupt.go.gov.br/ agendamento

Para acompanhar a solicitação, se existe alguma pendência ou se o cartão já está disponível para entrega, o estudante também pode clicar em “consulta de situação no Passe Livre Estudantil”, no site da juventude.

Em Anápolis

O cadastro deverá ser realizado presencialmente, na sala de atendimento do Passe Livre – Urban, que fica na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 206. É necessário levar cópias do CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3×4. Após a aprovação da solicitação, o cartão poderá ser retirado no prazo de 7 dias, na unidade de referência do terminal urbano de Anápolis, na Rua Tonico de Pina, no setor Central.

No caso de recadastro, os estudantes beneficiários do PLE deverão procurar sua instituição de ensino que será responsável por enviar a solicitação à Urban. Todos os contemplados devem fazer a ativação do benefício junto às unidades do Vapt Vupt do município. O agendamento é feito pelo site: www.vaptvupt.go.gov.br/ agendamento

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato pelos telefones (62) 3201 9748, (WhatsApp) (62) 3201 9788, (ligação), (62) 98306 0294 (WhatsApp) e 0800 648 2222.