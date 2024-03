Prazo para Declaração do Imposto de Renda 2024 começa nesta sexta-feira

O período para envio da declaração anual do Imposto de Renda 2024 à Receita Federal começa nesta sexta-feira, 15 de março, às 9h, estendendo-se até 31 de maio deste ano. O programa para preenchimento está disponível para download desde o dia 12. Recomenda-se aos contribuintes o uso da declaração pré-preenchida, já disponível, para agilizar o processo, sendo uma opção exclusiva para usuários dos níveis prata e ouro da conta gov.br.

A declaração pré-preenchida automaticamente insere os dados a partir das informações previamente fornecidas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), entregue por empresas até o final de fevereiro. No entanto, é responsabilidade do contribuinte confirmar, alterar, incluir ou excluir dados, se necessário. Essa opção está disponível tanto pelo Programa Gerador de Declaração (PGD), via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda (online) ou em aplicativo para iOS ou Android.

As informações prontas na declaração pré-preenchida incluem dados cadastrais, de dependentes, de fontes pagadoras, rendimentos informados em diversas fontes, carnê-leão web, contribuições em previdência privada, dados de imóveis adquiridos, doações efetuadas, informações sobre criptoativos, saldos bancários e restituições recebidas em 2023.