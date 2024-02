Preço das passagens aéreas tem queda de 3,9% em 2023, segundo a ANAC

O preço médio das passagens aéreas registrou queda de 3,9% em 2023, em comparação com o ano anterior, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). No ano passado, a tarifa média se situou em R$ 636,32 ante R$ 662,61 de 2022.

De acordo com a ANAC, do total de bilhetes vendidos no ano passado, mais da metade (51,2%) custaram até R$ 500. Outros 41,6% corresponderam a tarifas acima de R$ 500 e abaixo de R$ 1,5 mil. Por fim, 7,2% custaram mais de R$ 1,5 mil.

“Esses dados mostram o esforço e a resiliência das empresas aéreas brasileiras para oferecer preços competitivos, apesar de um cenário conjuntural adverso. É por isso que temos mantido uma interlocução propositiva com o governo federal em busca de medidas que fortaleçam o setor e que contribuam para a redução dos custos estruturais”, afirma a presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), Jurema Monteiro.