Preço do aluguel dispara em Goiânia

Goiânia é a capital brasileira que teve a maior alta no reajuste do aluguel residencial, em 2023, registrando um aumento de 37,28%, de acordo com levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo Zap +, que analisam o mercado imobiliário.

Capital lidera ranking nacional

A disparada nos preços de aluguel em Goiânia ultrapassa a média nacional, que ficou em 16,16%. No ranking geral, atrás de Goiânia estão Florianópolis (+27,68%), Fortaleza (+21,95%), Curitiba (+20,70%), Rio de Janeiro (+19,79%) e Belo Horizonte (+17,11%).

Em Goiânia, o preço médio do aluguel por metro quadrado está em R$ 36,07 sendo que o metro quadrado mais caro para alugar está no Setor Marista, chegando a R$ 55,50. O bairro é seguido pelo Jardim Goiás (R$ 51,10) e pelo Setor Bueno (R$ 45,10).

Metro quadrado baixo

Segundo Diego Amaral, advogado especialista em direito imobiliário e diretor da Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, Goiânia ainda tem “um preço do metro quadrado baixo quando comparado com outras cidades” e tem espaço para crescimento do setor imobiliário.

Para o ano de 2024, a expectativa é que os preços de locação continuem crescendo.

Correios passam a vender seguros

Os Correios e a CNP Seguradora, empresa do grupo francês CNP Assurances e uma das maiores seguradoras da Europa, já estão vendendo seguros nas agências de todo o país. A oferta do serviço faz parte da estratégia de expansão e diversificação de serviços da estatal, iniciada após a retirada da empresa da lista de privatizações.

Os seguros são mais simples, com preços acessíveis e com processos de vendas rápidos e eficientes. Os microsseguros e seguros simplificados têm valores mensais a partir de R$ 9,99.

Setor de serviços cresce pelo 34º mês seguido

No mês de novembro, o setor em Goiás teve um crescimento acumulado no ano de 6,9%, valor superior à média brasileira que foi de 2,7% no mesmo período. O Estado também apresentou aumento de 6,8%, enquanto o país obteve variação de 3%, no comparativo do acumulado em 12 meses. Nesse indicador, Goiás ficou na 8ª posição entre as demais unidades federativas do país.

Já na comparação com novembro de 2022, o crescimento goiano foi de 3,7%, enquanto o Brasil apresentou queda de 0,3%. As altas nos índices foram puxadas pelas atividades de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios; seguido pelos serviços de informação e comunicação que tiveram variação de 10,9% no acumulado do ano e de 11,4 % e 10,1%, respectivamente, no comparativo em 12 meses.

Produção industrial atinge maior nível da história

O recorde foi puxado principalmente por três setores: vestuário, indústria automotiva e indústria química. Os números mostram crescimento, em Goiás, de 16,6% na variação interanual, enquanto que o Brasil avançou apenas 1,3% na comparação com novembro de 2022. O Paraná ficou em primeiro lugar, com um crescimento de 21,2%, e a vice-liderança foi ocupada pelo Espírito Santo, com 18,5%. Goiás foi o terceiro estado do país.

Portal

O Governo de Goiás lançou o Portal de Autorregularização para contribuintes de ICMS. A ferramenta visa a redução de autuações e agiliza o ingresso de recursos. O governador Ronaldo Caiado e a titular da Economia, Selene Peres Nunes, estiveram presentes no lançamento.

Autorregularização

O portal oferece recursos para melhorar a interação com os contribuintes e resolver pendências do ICMS. A secretária-adjunta da Economia, Renata Lacerda, destacou que a autorregularização evita autuações e permite ao contribuinte se regularizar sem multas.

Desconto ampliado

O Governo de Goiás concedeu desconto de até 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 para mais de 542 mil inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana (NFG). O benefício foi concedido aos que pediram CPF na nota entre dezembro de 2022 e novembro de 2023. O balanço divulgado pela Secretaria da Economia aponta um aumento de 13,2% na quantidade de contribuintes com redução no imposto, comparado ao exercício de 2023.

Calendário IPVA

O calendário de vencimentos do IPVA 2024 em Goiás continua. Neste ano, os donos de veículos que efetuarem o pagamento do valor total em janeiro, conforme o calendário, terão redução de 7% no imposto, além do percentual acumulado por meio da Nota Fiscal Goiana. Com isso, a redução total pode chegar a 17% no pagamento à vista do IPVA neste mês. O boleto deve ser gerado pelo próprio contribuinte no site do Detran-GO ou no aplicativo Detran GO ON.

Números

Descontos Nota Goiana: Garanta 5% de desconto no IPVA acumulando 12 bilhetes em compras (R$ 100,00 = 1 bilhete) durante um ano. A redução é automática e reflete no boleto do IPVA para veículos registrados no CPF do participante, mesmo para pagamentos parcelados. Exceção para quem paga após a data-limite de setembro/outubro. Maioria (351,3 mil) obteve 5%, 119,2 mil alcançaram 6%. Em 2024, 39 mil terão 7% de desconto, 16 mil terão 8%, e 7,8 mil, 9%. A faixa mais alta, 10%, conta com 8,7 mil beneficiários, registrando um aumento de 46%. Acompanhe os descontos no ‘Bilhetômetro de IPVA’ no site da Nota Fiscal Goiana.

Programa Desenrola

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, anunciou que a versão do Programa Desenrola para empresas e MEIs será lançada no primeiro trimestre. O programa visa beneficiar cerca de 7 milhões de MEIs com dívidas governamentais. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressaram otimismo sobre o programa, que é o primeiro avanço desde a proposta do vice-presidente Geraldo Alckmin em novembro passado.

Simples Nacional

Em relação ao Simples Nacional, França mencionou a possibilidade de prorrogar o prazo para as micro e pequenas empresas optarem pelo regime especial de tributação. A data original de 31 de janeiro pode ser adiada para abril ou maio. França sugeriu que o prazo poderia ser estendido para coincidir com o Dia das Mães, proporcionando um alívio para todas as empresas Simples no Brasil.

Isenção revogada

A Receita Federal cancelou a isenção tributária sobre os salários de líderes religiosos. A medida, publicada no Diário Oficial da União, reverte decisão anterior. O ato declaratório, assinado pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, seguiu a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Carnaval lucrativo

Pesquisa da Abrasel prevê um aumento de até 15% no faturamento do setor de bares e restaurantes durante o carnaval deste ano em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. Salvador e São Paulo projetam um aumento de até 10%. A expectativa otimista é impulsionada por dois fatores: a criação de novos postos de trabalho e a queda da inflação e das taxas de juros.

Turismo e comércio

Apesar dos altos preços das passagens aéreas, o turismo não foi prejudicado devido à melhoria do tráfego de ônibus. O comércio lojista do Rio de Janeiro também espera um aumento nas vendas durante o carnaval e os meses de verão, acima de 2,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Negociação universitária

A Serasa oferece 6,2 milhões de ofertas para negociação de dívidas universitárias, com descontos de até 93%. Mais de 2 milhões de inadimplentes podem se beneficiar. Segundo pesquisa, 49% dos estudantes endividados já trancaram o curso. As condições de pagamento estão disponíveis no site da Serasa e nos Correios. Ao todo, 57 instituições são parceiras.