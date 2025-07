Prefeito de São Simão tem mandato cassado, mas segue no cargo e promete recorrer

A Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato do prefeito de São Simão, Wallisson José de Freitas (Podemos), e da vice-prefeita Eliana Leonel (Podemos), por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. Apesar da sentença, ambos seguem nos cargos, já que a decisão permite recurso em instâncias superiores. Em vídeo, o prefeito classificou as acusações como perseguição política e garantiu: “Faria tudo de novo”.

Entre as práticas apontadas pelo Ministério Público Eleitoral (MTE) estão a redução da tarifa de água durante o período eleitoral, a distribuição de óculos e glicosímetros sem critérios técnicos e nomeações em massa de comissionados. Além disso, o uso de símbolos de campanha em eventos públicos também foi citado como infração à impessoalidade administrativa. A ação foi proposta pela coligação do candidato derrotado Fábio Dentista (UB).

O prefeito de São Simão se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira (11), afirmando estar tranquilo e que seguirá trabalhando normalmente até o fim do mandato, em 2028. A defesa já informou que irá recorrer da decisão, reiterando que todas as ações do governo foram legais e que a sentença será revertida nos tribunais.

A decisão judicial também declarou o prefeito e a vice inelegíveis por oito anos. No entanto, a permanência no cargo é garantida até que o processo transite em julgado. A possibilidade de novas eleições em São Simão dependerá do desfecho do recurso. Segundo o prefeito, os mais de 3 mil votos de vantagem obtidos nas urnas devem prevalecer sobre a contestação.

Por fim, a defesa reforçou que medidas como o programa de tarifa reduzida e a distribuição de itens de saúde visaram o bem-estar da população, sem fins eleitorais. A prefeitura ainda não se pronunciou oficialmente, mas reforçou que todas as ações foram pautadas na legalidade e no interesse público.