Prefeitos de cidades goianas protestam na Alego e paralisam serviços

Prefeitos de diversas cidades goianas protestaram, nesta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa em prol da autonomia financeira dos municípios. A iniciativa foi liderada pela Federação Goiana de Municípios (FGM) e Associação Goiana de Municípios (AGM), e aconteceu em função do “Dia Estadual de Protestos pela Autonomia Financeira dos Municípios”.

Segundo os idealizadores, a situação financeira dos municípios goianos tem se agravado nos últimos anos, aproximando-se de um cenário insustentável, que pode desembocar em crise financeira de grandes proporções em futuro não muito distante. De acordo com as entidades, o desequilíbrio entre as receitas e as despesas dos municípios é alarmante, e muitas prefeituras já preveem o atraso no pagamento dos salários de servidores como uma realidade iminente, uma vez que os recursos provenientes do Estado e da União têm crescido a um ritmo muito aquém das necessidades, criando um desequilíbrio fiscal preocupante.

A prefeita Dolores Cristina Leandro (UB) destaca que municípios menores sentem mais os efeitos negativos da redução da arrecadação. “A maior parte do recurso que temos é do governo federal. Então sentimos muito. Nós que somos prefeitos e estamos na lida direta com a população, com a comunidade, sabemos da responsabilidade em se manter um hospital, manter a creche funcionando, manter as estradas, entre outras responsabilidades.”

Ela destacou que se a situação se mantiver, provavelmente terão que partir para redução de funcionários no atendimento à população. “O prefeito chega a fazer o extremo, pois é uma medida difícil. Além das pessoas que perderão o emprego, esse tipo medida resulta na queda da qualidade de manutenção do município. Mas vai dar tudo certo, pois creio que nós prefeitos, em parceria com os demais governantes encontraremos a solução.”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB) reforçou a importância da cooperação entre os diferentes níveis de governo para superar a crise financeira que afeta os municípios. Ele usou uma analogia marcante para ilustrar a situação: “Tá lá, o ônibus passou por cima de muita gente, pá! Deixa eu salvar o doente primeiro e depois eu vou saber quem é o culpado. E assim estamos todos nós estamos atropelados, então é preciso saber como é que vamos salvar.”

Caiado também destacou que a queda na arrecadação e a dificuldade em cumprir índices constitucionais, como saúde e educação, estão afetando muitos municípios. “Não se trata de irresponsabilidade dos gestores municipais, mas sim das dificuldades econômicas enfrentadas”, disse Caiado enfatizando sua disposição em encontrar soluções conjuntas.